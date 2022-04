Łatwo skrzywdzić, trudno naprawić. FELIETON Dominika Kolorza Dominik Kolorz

To był tragiczny tydzień dla polskiego górnictwa. Dwie wielkie katastrofy w dwóch praktycznie sąsiadujących ze sobą kopalniach, na Pniówku i na Zofiówce. Pierwsza reakcja była naturalna - ogromny smutek, współczucie dla rodzin, chęć pomocy. Są takie momenty w życiu człowieka, gdy brakuje słów, którymi można by było w sposób precyzyjny oddać to, co się czuje, co chciałoby się przekazać, jakie emocje człowiekiem targają. Cisza często bywa bardziej wymowna niż potok słów. Gdy na kopalni dojdzie do tragedii, górnicy, ich rodziny, mieszkańcy okolicznych osiedli po prostu idą pod bramę, zapalają znicz, postoją w milczeniu lub pomodlą się cicho.