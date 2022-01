Lawinowo przybywa osób na kwarantannie w woj. śląskim. Czy to efekt powrotu uczniów do szkół? Monika Chruścińska-Dragan

Wideo

Wraz z powrotem uczniów do szkół, lawinowo zaczęła rosnąć liczba osób kierowanych na kwarantannę w woj. śląskim. Z 15 271 tydzień temu (10 stycznia) wzrosła do 34 395 dzisiaj. To efekt wznowienia nauki stacjonarnej? Zdaniem szefa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Grzegorza Hudzika jest na to jeszcze za wcześnie. – Obecny wzrost zakażeń wiązałbym raczej z powrotami Polaków z zagranicznych wojaży i noworocznymi spotkaniami – wyjaśnia dyrektor śląskiego sanepidu.