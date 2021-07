Łaziska. Dwaj pijani, młodzi mężczyźni zaatakowali interweniujących policjantów

Policjanci zostali wezwani przez pracownika jednego z lokali przy ulicy Dworcowej. Przed lokalem była awantura. Kiedy patrol policji przyjechał na miejsce zauważył w pobliżu restauracji mężczyznę, który odpowiadał podanemu rysopisowi, a który miał być prowodyrem zamieszania. W pewnym momencie 18-latek podbiegł do radiowozu i uderzył pięścią w szybę samochodu. Na tym się nie skończyło. Nastolatek zaatakował jednego z interweniujących policjantów.

Do zdarzenia doszło w Łaziskach w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 18 na 19 lipca.

Chwilę później pojawił się drugi z mężczyzn, 22-letni mieszkaniec Łazisk Górnych. Kiedy policjanci usiłowali obezwładnić agresywnego 18-latka, jego kompan ruszył mu na pomoc i odpychał mundurowych. Obaj mężczyźni szarpali się funkcjonariuszami i wulgarnie ich wyzywali.

Napastnicy zostali zatrzymani. Jeden z nich trafił w do izby wytrzeźwień, a drugi do policyjnego aresztu. Następnego dnia obaj usłyszeli szereg zarzutów: znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz stosowania przemocy w celu wymuszenia czynności urzędowych. Mężczyznom grozi do 3 lat pozbawienia wolności.