Łaziska Górne. Śmiertelny wypadek motocyklisty. Kierujący nie miał uprawnień

Przyczyny wypadku

Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego, doszło w niedzielę, 8 maja, po godzinie 18.00 w Łaziskach Górnych na ulicy Łazy. Jak ustalili policjanci z drogówki, 47-letni mężczyzna, jadąc w kierunku DK 81, w pewnym momencie stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w przydrożne drzewa. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, lądował również śmigłowiec LPR, który przetransportował poszkodowanego do jednej ze śląskich placówek medycznych. Okazało się, że mieszkaniec Łazisk Górnych nie miał uprawnień do kierowania motocyklem. Na skutek rozległych obrażeń 47-latek zmarł w szpitalu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Mikołowie.

To kolejna śmierć motocyklisty na śląskich drogach w ciągu ostatnich dni. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów, rozwagę i rozsądek.