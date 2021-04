Łaziska Górne. Strzały i policyjny pościg za 21-letnim kierowcą bmw. Nie chciał poddać się kontroli. Zatrzymała go policyjna blokada

- Kierowca zjechał przed jeden z budynków wielorodzinnych przy ul. Barbary. Kiedy policjanci podeszli do pojazdu w celu wylegitymowania kierowcy i podjęcia kontroli. ten nagle włączył silnik i gwałtownie ruszył. Jeden z mundurowych musiał odskoczyć, aby uratować się przed potrąceniem - mówi mł. asp. Ewa Sikora z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Zdarzenie zauważyli policjanci w nieoznakowanym radiowozie, natychmiast ruszyli za samochodem, a sygnalizacją świetlną i dźwiękową dali znać do zatrzymania pojazdu.

To były sceny jak z filmu akcji, ale nikomu nie było do śmiechu. Wszystko zaczęło się od wykroczenia. W czwartek (29.04) około godz. 22 kierowca bmw wykonał manewr wyprzedzania na przejściu dla pieszych, tuż przy skrzyżowaniu ulic św. Barbary i Wyrskiej w Łaziskach Górnych.

21-latka zatrzymała policyjna blokada

W akcję zaangażowano pozostałe w regionie siły policji. Po kilkunastu minutach 21-latek został zatrzymany przez policyjną blokadę w na ul. św. Wawrzyńca w Orzeszu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Dlaczego kierowca uciekał? Tego nie wiadomo.

- Mieszkaniec Łazisk Górnych nie był poszukiwany, a w chwili zatrzymania nie był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo - tłumaczy mł. asp. Sikora.

Kierowca został zatrzymany i trafił do aresztu. Usłyszy zarzut niezatrzymania się do policyjnej kontroli. Niewykluczony jest również ten o narażeniu na utratę zdrowia lub życia funkcjonariusza policji. Ostateczna decyzja należy do prokuratora.