Łaziska Górne. W biały dzień na ulicy rzucił się na swoją żonę. Pobił ją i ukradł jej telefon. Został aresztowany. Grozi mu 12 lat więzienia

Żadnego znaczenia nie miał dla 45-latka z Łazisk Górnych zakaz zbliżania się do żony i syna. Mężczyzna, wobec którego już od dłuższego czasu śledczy prowadzili postępowanie w związku ze znęcaniem się nad rodziną, zlekceważył zastosowane wobec niego środki zapobiegawcze i po raz kolejny zaatakował żonę. 45-latek rzucił się na kobietę w środku dnia, na środku ulicy!

Rzeźnia Miejska w Chorzowie ma być odnowiona. Co w niej powstanie?

- 45-letni mieszkaniec Łazisk Górnych zaatakował swoją żonę, która szła na spotkanie z koleżanką. Mężczyzna groził partnerce i bił ją - wyjaśnia mł. asp. Ewa Sikora, rzecznik prasowa policji w Mikołowie.

Damski bokser dopuścił się także kradzieży. Gdy kobieta wyjęła telefon, żeby zaalarmować policję, oprawca wyrwał jej go z ręki i uciekł. To nie uchroniło go jednak przed ucieczką od odpowiedzialności.