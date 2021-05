Łaziskaa Górne: akcja charytatywna z okazji dnia solidarności międzypokoleniowej. Wypiek ciast i kwiaty dla seniorów

Nie znaczy to, że nie obyło się bez trudności.

- Kiedy przyszedł mi do głowy pomysł zorganizowania całej akcji większość osób z niedowierzaniem kręciła głowami. "To nie się nie uda, tu w Łaziskach nikt nie słyszał o takim wydarzeniu", mówili. Ja natomiast wiedziałam, że razem z pomocą mieszkańców jesteśmy w stanie utrzeć nosa wszystkim niedowiarkom i pokazać siłę mieszkańców Łazisk i okolic - mówi. - Zdecydowanie dla mnie osobiście najtrudniejszym momentem całej akcji było odwiedzenie domów dziecka. Dom dziecka to szczególnie trudny temat. Organizując coś nigdy nie jesteśmy w stanie być w pełni zadowoleni. Zawsze gdzieś z tylu głowy pojawia się myśl, że to, co zrobiliśmy, jest niewystarczające. Te dzieci naprawdę zasługują na dużo więcej.

- Osobiście był to dla mnie jeden z trudniejszych momentów, bo jeszcze parę miesięcy temu z powodów komplikacji w czasie ciąży sami straciliśmy dzieci - bardzo dużo mnie to kosztowało, ale głównie dzięki wsparciu mojego partnera i tak ogromnego zaangażowania obcych mi osób podjęłam decyzje, ze nie możemy pominąć tego miejsca! Nie żałuję ani jednego przejechanego kilometra, ani jednej spędzonej w samochodzie godziny. Jestem dumna, ze mogłam poznać tylu ciepłych i gotowych do pomocy ludzi, bo to głównie dzięki nim udało nam się obdarować aż blisko 500 mieszkańców powiatu mikołowskiego.