Łazy. Zdewastowano zabytkowy parowóz. Ty 45 jest symbolem gminy

Mieszkańcy Łaz i okolicy bardzo dobrze znają Ty45. To zabytkowy parowóz, który jest w Łazach już od dawna - chętnie odwiedzają go całe rodziny, ale i okoliczni turyści.

Łazy "miasto kolejarzy"

Niewiele brakło, by miasto zostało pozbawione jego symbolu. Niegdyś kolejarze z Łaz walczyli o to, by parowóz tu pozostał. Były bowiem plany, by stanął przy dworcu PKP w Sosnowcu.