Lech II Poznań - Ruch Chorzów 0:0 NA ŻYWO, LIVE, WYNIK. Niebiescy chcą pójść za ciosem

A tak wygląda dziś stadion we Wronkach

Koniec I połowy. Na razie bez goli we Wronkach, choć sytuacje podbramkowe miały obydwa zespoły

45+1 - szarża Borowskiego - piłka zmierzała już do bramki Ruchu, ale Kasolik w ostatniej chwili wybija ją na róg

10' Dalej 0:0. Mecz odbywa się bez udziału publiczności, bo na stadionie we Wronkach trwa budowa centrum szkoleniowego

35" - świetna okazja Lecha. Najpierw próbował strzelać Sykora, ale został zablokowany. Pikę przejął Kriwec i zagrał na prawą stronę do Kryga, a ten uderzył niecelnie

41' - Niespełna 5 minut zostało do zakończenia I połowy - dalej 0:0 we Wronkach

1' Rozpoczął się mecz Lech II - Ruch we Wronkach

6' Foszmańczyk uderza z dystansu - broni Mleczko. To był pierwszy celny strzał w tym spotkaniu

Niebiescy wygrali dwa ostatnie spotkania i są wiceliderem tabeli. Chorzowianie chcą pójść za ciosem i zdobyć kolejne punkty, ale nie będzie to wcale łatwe, bo Lech II też wygrał dwa ostatnie pojedynki. W dodatku dziś w składzie poznaniaków mogą pojawić się zawodnicy z pierwszej drużyny.

Szkoleniowiec Niebieskich będzie miał we Wronkach do dyspozycji wszystkich graczy i mocno wierzy w swój zespół. Ostatnie zajęcia przed wyjazdem na mecz trener Skrobacz poświęcił taktyce i rozegraniu stałych fragmentów gry.

- Od początku mówię, że chce-my grać w każdym spotkaniu o zwycięstwo, chcemy grać dobrze, z meczu na mecz coraz mądrzej. Oczywiście nie zawsze będzie to wychodzić, bo przyjdą też słabsze mecze, ale to będzie jeszcze większym wyczynem, gdy grając słabo zdobędziemy 3 punkty. Cały czas podchodzimy z pokorą, nikomu woda sodowa do głowy nie uderzy - dodał Skrobacz.

Mecz z Lechem będzie wyjątkowy dla Filipa Nawrockiego, który jeszcze niedawno zakładał koszulkę Kolejorza i grał w drużynie rezerwowej.

- Spędziłem w Lechu blisko 10 lat. Mój rozwój zahamowały jednak kontuzje. Może gdyby ze zdrowiem było lepiej, to dostałbym swoją szansę, ale nie mam żalu do klubu z Poznania. Bardzo miło wspominam czas tam spędzony. Mam tam wielu znajomych - stwierdził Nawrocki.

Tutaj możesz śledzić na żywo wynik i relację live z meczu Lech II Poznań - Ruch Chorzów, który rozpocznie się we Wronkach o godz. 16.