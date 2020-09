Lech Kaczyński człowiekiem Solidarności był MEMY. Jarosław Kaczyński: Jego rola była decydująca. Co na to internauci?

Prof. Miroszewski: Pierwsza "Solidarność" powinna być naszym Graalem, relikwią

- Miał rację Lech Wałęsa, by tę pierwszą "Solidarność" jako mit narodowy, coś pięknego, nieskalanego sporem, nienawiścią zostawić jako symbol, a budować nowe, normalne związki. "Solidarność" nie była typowym związkiem, ale wielkim społecznym ruchem. I patrząc na to, co się z nią ...