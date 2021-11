Lech Poznań - Piast Gliwice NA ŻYWO, WYNIK, LIVE. Waldemar Fornalik: Trzeba zagrać na maksimum swoich możliwości i mieć trochę szczęścia

W sobotę 20.11.2021 r. w meczu 15. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice zagra w Poznaniu z Lechem. Początek meczu o godz. 20. Trener gliwiczan Waldemar Fornalik wie, jaka trudna przeprawa przed jego drużyną. TUTAJ na dziennikzachodni.pl prowadzona będzie relacja LIVE z meczu Lech - Piast.

Przed przerwą na reprezentację Piast niespodziewanie przegrał u siebie po słabym meczu z Wartą Poznań 0:1. Lech tylko zremisował w Łęcznej z Górnikiem 1:1 i już nie jest samotnym liderem - druga w tabeli Lechia Gdańsk też ma 29 punktów. Po 14 kolejkach Piast zajmuje 8. miejsce z 18 punktami.Trener Piasta Waldemar Fornalik zdaje sobie sprawę jak trudne zadanie czeka jego zespół w sobotni wieczór w Poznaniu.- Przede wszystkim determinuje nas to, że jedziemy do zespołu, który jest jednym z głównych kandydatów do tytułu mistrza Polski. Lech bardzo wzmocnił się przed tym sezonem i chce uczcić stulecie mistrzostwem. Kadrowo to moim zdaniem, jest jedna z najsilniejszych, jak nie najsilniejsza drużyna w lidze. Na pewno determinuje nas, że przygotowujemy się na mecz z bardzo dobrym zespołem. Aby zdobyć tam punkty, to trzeba zagrać na maksimum swoich możliwości, jak i również mieć czasami trochę szczęścia - ocenił Fornalik.Stadion „Kolejorza” jest miejscem, gdzie Piast ostatni raz wygrał w 2015 roku.- Takie są statystyki - skwitował trener Piasta, dodając: - Na pewno gra w defensywie całego zespołu będzie bardzo istotna, ale też nie można się ograniczać w takich meczach tylko do obrony. Trzeba mieć swoje atuty jeśli chodzi o ofensywę i odrzucić przeciwnika. Lech w ostatnio zremisowanych meczach z Górnikiem Łęczna, czy Stalą stwarzał sytuacje, tylko po prostu zawiodła u nich skuteczność. Na pewno trzeba będzie zagrać najlepiej jak potrafimy zarówno indywidualnie, ale również jako zespół.W Piaście nie wszyscy piłkarze będą do dyspozycji Waldemara Fornalika na mecz z Lechem. Kontuzję leczy Tomasz Jodłowiec, wykluczony jest też Arkadiusz Pyrka, gra Michała Chrapka stoi pod znakiem zapytania.- Pyrka, który wrócił z reprezentacji ze złamanym nosem. Jeżeli założy maskę to może uczestniczyć w treningu. Wiemy, że to jest trenowanie z asekuracją. Jeżeli chodzi o mecze, to nie wiem czy będzie w stanie zagrać również w następnym spotkaniu z Termaliką - mówił Fornalik, cytowany przez klubową stronę.W poprzednim sezonie Piast przegrał u siebie z Lechem aż 1:4 i zremisował w Poznaniu 0:0.Sędzią sobotniego meczu będzie Daniel Stefański (Bydgoszcz).Spotkanie Lech Poznań - Piast Gliwice pokaże stacja Canal+ Sport. Wstęp do meczu od godz. 19.30. Transmisja od 19.55.