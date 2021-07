Lędziny: kierowca przewoził susz tytoniowy bez akcyzy. Wpadł na S1. Dostał wysoki mandat, a to nie koniec kary OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Funkcjonariusze KAS zatrzymali do kontroli samochód dostawczy na S1 w Lędzinach. Wewnątrz znajdowały się kartony z suszem tytoniowym. Nie posiadał on akcyzy. 37-letni kierowca otrzymał wysoki mandat, ale to nie koniec kar, które może ponieść.