Legenda hokeja w Katowicach. Jaromir Jagr zobaczy finałowy mecz Polskiej Hokej Ligii Magdalena Grabowska

Jaromir Jagr był pierwszy raz w PolsceZobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Magdalena Grabowska Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Legenda hokeja, Jaromir Jagr przyjechał do Katowic. Będzie obserwował na żywo dzisiejszy mecz finałowy Polskiej Hokej Ligii na lodowisku Satelita w Katowicach. - Jeśli kocha się naprawdę coś, co się robi, to trudno z tego zrezygnować - twierdzi Jaromir.