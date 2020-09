Legendarna Pomarańczowa Trasa zespołu Kult odbędzie się w tym roku. Ma być jednak okrojona. Czy Kult zagra w katowickim Spodku?

Zespół Kult co roku wyrusza na legendarną już Pomarańczową Trasę. W tym roku będzie dość okrojona Robert Woźniak

Z powodu pandemii koronawirusa odwołano w ostatnich miesiącach wiele festiwali i koncertów. Chociaż artyści powoli wracają do koncertowania, to jednak o trasach w halach wypełnionych po brzegi fanami, póki co, możemy pomarzyć. Tymczasem jesienne miesiące to od wielu lat czas na legendarną Pomarańczową Trasę zespołu Kult. Muzycy poinformowali właśnie, że trasa odbędzie się w tym roku. Ale będzie skromna, okrojona i z obostrzeniami. Zawita do Katowic?