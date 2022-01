Legendarny Kosmiczny Mecz w Katowicach. Na parkiecie Spodka pojawi się ponad 60 gwiazd świata sportu, telewizji, muzyki i kabaretu

Legendarny Kosmiczny Mecz dla Aniołów

To wielkie sportowe show w wykonaniu pierwszoligowych zawodników i gwiazd z pierwszych stron gazet. Ale również moc atrakcji towarzyszących dla całej rodziny.

Katowicki Spodek nie pojawił się przypadkowo w tym planie.

- W marcu 2021 roku planowaliśmy organizację charytatywnego meczu gwiazd w Spodku, który jak wiadomo nie doszedł do skutku. Z kolei agencja STAR MANAGER, która od 10 lat organizowała Legendarne Kosmiczne Mecze w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju bardzo chciała rozwinąć ten swój projekt i przenieść go do katowickiego Spodka - opowiada Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”.