Legendarny Kosmiczny Mecz z Aniołami. Gwiazdy sportu, muzyki, kabaretu i telewizji zagrają w Spodku 15 stycznia. Dziś specjalna licytacja

Legendarny Kosmiczny Mecz to wielkie sportowe show w wykonaniu pierwszoligowych zawodników i gwiazd z pierwszych stron gazet. Ale również moc atrakcji towarzyszących dla całej rodziny.

Wydarzenie, które swoją skalą przerasta inne eventy charytatywne na Śląsku i którego dochód z biletów w całości przeznaczony jest na dobroczynny cel.

Do tej pory odbyło się jedenaście Legendarnych Kosmicznych Meczy, które wspierały Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz Fundację Piątka. Dla tych dwóch charytatywnych inicjatyw, Mecze uzbierały w sumie blisko 500 000 złotych.

Tym razem Legendarny Kosmiczny Mecz zagra dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z Katowic.

- Organizatorzy zapragnęli przenieść się do Katowic. Dom Aniołów Stróżów w 2020 roku planował zorganizować Wielki Anielski Mecz Charytatywny Gwiazd w Spodku. To miał być 29 marca, ale - jak wiemy - w połowie miesiąca pandemia zatrzymała wszystko i niestety do organizacji wydarzenia nie doszło. W tym roku postanowiliśmy połączyć siły. Połączyć Anioły i te nasze wieloletnie doświadczenia pomocowe i akcyjne. Bo przecież my różnych wydarzeń organizujemy bardzo wiele - mówi Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”.