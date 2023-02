Legendarny Kosmiczny Mecz z Aniołami w Spodku: Gwiazdy zagrają w siatkówkę i koszykówkę w szczytnym celu. Kto pojawi się na parkiecie?

11 marca w Spodku odbędzie się Legendarny Kosmiczny Mecz z Aniołami. To już kolejna edycja imprezy zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” i na rzecz tej placówki przekazany zostanie dochód z wydarzenia.

Kilkadziesiąt gwiazd zagra dla dzieci potrzebujących wsparcia z Śląska i Zagłębia. Gwiazdy muzyki, filmu, telewizji i sportu zaprezentują swoje umiejętności w grze w siatkówkę i koszykówkę.

W gronie zawodników znaleźli się m.in.:

- Trzy lata temu mieliśmy marzenie, by zagrać tu w piłkę nożną z gwiazdami. Ze znanymi ludźmi, którzy mogą zagrać dla dzieci, ale też zaprosić do tego, byśmy wszyscy społeczność czynienia dobra utworzyli. Przerwała nam wówczas pandemia, bo to miał być 29 marca 2020 roku - powiedziała Monika Bajka, prezeska stowarzyszenia Domu Aniołów Stróżów.