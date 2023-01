Legendia na Śląsku ma jeden z największych rollercoaster w Polsce! 40 m wysokości, 980 m długości! Pamiętacie, jak go budowali? ZOBACZCIE Lucyna Nenow

6 lat temu, 1 lipca 2017 roku w śląskim wesołym miasteczku – Legendii – otwarto największy rollercoaster w Polsce! Mamy zdjęcia z budowy tej największej atrakcji. Co ciekawe, w tym samym roku atrakcja zdobyła tytuł Best Coaster 2017 w prestiżowym, branżowym konkursie na najlepszy europejski rollercoaster 2017 roku! ZOBACZCIE, JAK GO BUDOWANO. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W LEWO