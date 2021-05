Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko otwiera się dla gości. Wielkie otwarcie parku rozrywki 21 maja 2021

Otwarcie bram Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko rozpoczyna sezon 2021. Już 21 maja, dzięki decyzji rządu o wcześniejszym luzowaniu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, miłośnicy parków rozrywki będą mogli pierwszy raz w tym roku skorzystać z atrakcji chorzowskiego parku rozrywki.

Bramy Legendii otwarte będą w piątek, 21 maja, od godz. 13.00 do 20.00, a następnie w sobotę i w niedzielę - odpowiednio od godziny 11.00 do 20:00 i od 11.00 do 19.00.

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko już 21 maja może rozpocząć sezon 2021. Chorzowski park rozrywki w najbliższych tygodniach będzie otwarty zgodnie z kalendarzem otwarcia obowiązującym w niskim sezonie. To oznacza, że zabawa możliwa będzie od piątku do niedzieli. Przez cały tydzień Legendia będzie czynna wraz z ostatnim tygodniem czerwca i następnie przez cały lipiec i sierpień.