Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko przeszło metamorfozę. Tak zmienił się lunapark przez ostatnie sześć lat Olga Krzyżyk

Śląskie Wesołe Miasteczko przeszło prawdziwą rewolucję. Od sześciu lat chorzowskim parkiem rozrywki zarządza słowacka firma Tatry Mountain Resorts A.S. (TMR). Przez ten czas park całkowicie się zmienił. Teraz to Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko. Dziś to miejsce przyciąga tysiące gości - z Polski i z zagranicy.