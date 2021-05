Legia - Podbeskidzie 1:0. Cudu nie było. Podbeskidzie spadło do pierwszej ligi

Podbeskidzie jechało do Warszawy z nadzieją na dokonanie niemożliwego, czyli na zwycięstwo z Legią, które przy porażce Stali Mielec we Wrocławiu dałoby Góralom utrzymanie w lidze. Zamiast cudu było jednak twarde zderzenie z rzeczywistością. Tak jak w wielu wcześniejszych meczach, ambitnym bielszczanom zabrakło piłkarskiej jakości, by móc zdobyć punkty. A gdy Stal po golu w doliczonym czasie gry zremisowała ze Śląskiem, stało się jasne, że po zaledwie jednym sezonie w PKO Ekstraklasie Podbeskidzie znów zagra w pierwszej lidze.

Drużynie Roberta Kasperczyka trzeba oddać, że na murawę przy Łazienkowskiej wyszła z wiarą w sukces. Nie przestraszyła się świeżo koronowanego mistrza Polski, ani dopingu blisko 10 tysięcy stęsknionych kibiców. W pierwszym kwadransie to Podbeskidzie było groźniejsze, a bliski zdobycia bramki był Marko Roginić. Po podaniu Petera Wilsona Chorwat znalazł się w doskonałej pozycji do strzału, ale w ostatniej chwili zdążył go zablokować Mateusz Wieteska.