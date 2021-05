Legia – Podbeskidzie 1:0 RELACJA NA ŻYWO WYNIK Górale liczą na cud

Kalkulacje się skończyły, a sytuacja jest prosta. Jeśli Stal Mielec przegra we Wrocławiu ze Śląskiem, Podbeskidzie będzie miało szansę na zrównanie się punktami z rywalem z Podkarpacia i utrzymanie się w lidze dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. Górale muszą jednak spełnić podstawowy warunek, a o to będzie natrudniej – trzeba sprawić sensację i wygrać z Legią przy Łazienkowskiej.

Czy po porażce z Piastem i remisie z Wisłą Płock piłkarze Podbeskidzia mają jeszcze w sobie na tyle wiary, by powalczyć w stolicy o korzystny wynik? Trener Robert Kasperczyk twierdzi, że tak. – Po meczu z Wisłą z twarzy zawodników emanowała sportowa złość. Towarzyszy nam ona do dzisiaj, bo choć nie zagraliśmy rewelacyjnego meczu, to z przekroju całego spotkania byliśmy lepsi. W tym tygodniu skupialiśmy się na przygotowaniu mentalnym, na tej podstawie zadecydujemy o tym, kto zagra w Warszawie – mówi trener Podbeskidzia.