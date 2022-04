Legia Warszawa - Piast Gliwice. Trener Fornalik: Mecz z Legią, to nadal jest „wielkie wow”! Widać efekty pracy Vukovicia

W październiku Piast wygrał z Legią 4:1. Teraz można spodziewać się innego meczu. Gliwiczanie zajmują 7. miejsce i mają 41 punktów. Legia jest dziewiąta i traci do nich 5 pkt.

- Spodziewam się zdecydowanie innego spotkania, ale jak pamiętamy początek tamtego meczu wcale nie zapowiadał tak efektownego zwycięstwa. W pierwszej akcji meczu Legia miała dwa słupki, więc można dywagować, co by było gdyby… Zagraliśmy wtedy naprawdę bardzo dobry mecz. Nie chcę już odnosić się do tego jak wtedy prezentowała się Legia, ale dzisiaj na pewno jest to inny zespół niż w tamtym momencie - skonsolidowany zespół, który jest jednym z najlepiej punktujących na wiosnę. Widać, że trener Vuković potrafił dotrzeć do tych chłopaków, scalić, zjednoczyć. Widać efekty pracy, choć jego zadanie naprawdę było bardzo, bardzo trudne. Pamiętamy w jakiej sytuacji przejmował zespół i w jakiej jest teraz Legia - mówił Waldemar Fornalik w czasie czwartkowej konferencji prasowej.