Legion Polski wyjechał na Ukrainę. Cel: Lwów. "Ten przemarsz musi zachęcić cały świat do włączenia się w walkę o Ukrainę"

Kraków, Oleandry, godzina 13 - to właśnie stąd wyruszył legion polski pod przewodnictwem Adama Słomki - przewodniczącego KPN, który od lat angażuje się w sprawy związane z Ukrainą. Wymarsz uprzedzony był niewielką uroczystością, na której zjawił się kapłan, by błogosławić wyruszających. Wymarsz poprzedziły wystąpienia. Następnie uczestnicy udali się na stacje kolejową skąd odjechali do Przemyśla, gdzie przesiadali się do bezpośredniego pociągu na Ukrainę, a tam grupę miała już odebrać ukraińska armia.

