Lekarze, którzy odeszli ze szpitala w Rybniku ostrzegają kolegów: “rozważcie przyjęcie tam ofert pracy”. Dyr. szpitala: "To nieprzyzwoite"

Co w nim przeczytamy? “Lekarze specjaliści nie wyrazili zgody na nowe, niekorzystne warunki, co skutkuje odejściem z pracy większości z nich 30 czerwca 2021r. Z powodu braku możliwości jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji ze strony p.o. dyrektora Szpitala na ten temat, powstało realne już teraz zagrożenie dla funkcjonowania części oddziałów Szpitala z powodu niemożności zabezpieczenia nie tylko dyżurów medycznych, ale również normalnej ich ordynacji. Postawa p.o. dyrektora jest nieugięta i nie widać w niej żadnej troski o pacjentów Szpitala oraz o rozwiązanie tego problemu. Również koledzy Rezydenci, po odejściu swoich kierowników specjalizacji, stracą możliwość kontynuowania szkolenia w Szpitalu.

Już po 15 maja 2021 nie będzie praktycznie możliwości zapewnienia ciągłości opieki medycznej na oddziałach interny, pediatrii, ortopedii, stacji dializ, ginekologii oraz w dziale anestezjologii i intensywnej terapii – napisali lekarze.

Ale to ostatnia część wzbudziła kontrowersje. - W związku z tym, zwracamy się do Was z apelem o głębokie rozważenie przyjęcia ewentualnych ofert pracy ze strony p.o. dyrektora naszego szpitala.Takiej sytuacji, jak nasza, może doświadczyć każdy z Was. Prosimy, jak zawsze, o solidarność zawodową – czytamy w apelu.