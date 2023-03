Leki, których brakuje w aptekach w woj. śląskim MARZEC 2023. Sprawdź czy twój lek znajduje się na liście!

Braki leków to problem, który dotyka nie tylko pacjentów, ale również farmaceutów i lekarzy. Przede wszystkim utrudnia to właściwe leczenie pacjentów, a w niektórych przypadkach może być nawet niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta. Ponadto, brak leków prowadzi do frustracji i niezadowolenia pacjentów oraz wydłuża czas oczekiwania na leczenie.