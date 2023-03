Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z aptek leku Adrenalin Osel (Adrenaline), 1 mg/1 mL IM/IV/SC Solution for Injection.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego z Łodzi o wystąpieniu wady jakościowej produktu leczniczego ADRENALIN OSEL 1 mg/1 mL IM/IV/SC Solution for Injection, (Adrenaline), Ampułka a 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, numer serii 22607001, termin ważności 31.12.2025 r. polegającej na braku możliwości standardowego otwarcia leku, kruszeniu się ampułki, a w związku z tym, brakiem pewności czy resztki szkła nie dostały się do jej wnętrza i nie zanieczyściły produktu leczniczego - poinformował GIF w oficjalnym komunikacie.