Leki wycofane z aptek MARZEC 2023. Zagrażają zdrowiu i życiu. GIF wydał decyzje. Sprawdźcie i wyrzućcie je! 11.03.2023 OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Oto leki wycofane z aptek MARZEC 2023. Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. GIF właśnie wycofał z aptek adrenalinę oraz lek stosowany w leczeniu tarczycy. Wcześniej decyzja dotyczyła wycofania leku stosowanego w w krótkotrwałym, objawowym leczeniu zaburzeń lękowych i bezsenności spowodowanej lękiem, gdy lęk jest poważny, obezwładniający lub naraża na skrajne cierpienie. Wcześniej wycofano i zakazano sprowadzania leku, w którym znaleziono cząstki stali nierdzewnej. Z półek w aptekach zniknął również popularny lek stosowany w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, a także lek znieczulający, o co wnioskował sam minister zdrowia. Poprzednia decyzja dotyczy m.in. wycofania leku stosowanego do znieczulenia miejscowego. Wcześniej z aptek wycofano m.in. zawiesinę stosowaną w leczeniu alergii, znany beta-bloker, płyn o działaniu przeciwbakteryjnym, stosowany do odkażania skóry, lek dostarczający pacjentom witamin. Sprawdźcie, czy macie te leki w swojej apteczce i natychmiast je wyrzućcie! LISTA LEKÓW W NASZEJ GALERII!