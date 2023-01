Leki wycofane z aptek STYCZEŃ 2023. Zagrażają zdrowiu i życiu. GIF wydał decyzje. Sprawdźcie i wyrzućcie je! AKTUALIZACJA 18.01.2023

Leki wycofane z aptek w styczniu 2022. One zagrażają zdrowiu i życiu

Do podstawowych zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci otrzymali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy. Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Farmaceutycznej jest przede wszystkim działanie prewencyjne, a więc niedopuszczenie do potencjalnej możliwości, w której dojdzie do pozostawienia w obrocie produktów leczniczych niespełniających wymagań jakościowych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji podejmuje decyzję o wstrzymaniu w obrocie na terenie całego kraju produktu leczniczego w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Zgodnie z dyspozycją art. 108 ust. 4 pkt 2 u.p.f. organy Inspekcji Farmaceutycznej wydają decyzje w zakresie wstrzymania, zakazu wprowadzania, wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym lub został sfałszowany.