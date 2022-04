Leki wycofane z aptek w kwietniu 2022 roku. Usuń je z apteczki. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przedstawił aktualną listę KWIECIEŃ 2022 Bartłomiej Romanek

Sprawdźcie, jakie leki figurują na liście leków wycofanych z aptek przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zaktualizowana lista dotyczy grudnia 2021.Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów nakazuje wycofanie lekarstw ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie używaj.Zobacz leki wycofane z aptek. Nie wolno ich zazywać. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Łukasz Kasprzak Zobacz galerię (32 zdjęcia)

LEKI WYCOFANE Z APTEK - KWIECIEŃ 2022. Nowa, aktualna lista leków GIF. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejne decyzje dotyczące wycofania leków ze sprzedaży. Dotyczą one leku zmniejszającego stężenie lipidów we krwi, bardzo znanego leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego oraz kropli doustnych stosowanych do leczenie niedoboru witaminy D. Wcześniej wycofano znany lek stosowany w leczeniu chorych na Alzheimera oraz specyfik stosowany w terapii uzależnienia od nikotyny oraz znany lek stosowany w leczeniu przeziębień i infekcji. Sprawdź od razu, czy nie masz w swoim domu leków znajdujących się w prezentowanej przez nas galerii. Pod żadnym pozorem ich nie zażywaj! Lekarstwa znajdujące się na liście o podanym numerze serii mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia.