Leki wycofane z aptek WRZESIEŃ 2022. Sprawdź listę i usuń te lekarstwa ze swojej apteczki. GIF je wycofał, bo zagrażają zdrowiu i życiu Bartłomiej Romanek

Sprawdźcie, jakie leki figurują na liście leków wycofanych z aptek przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zaktualizowana lista dotyczy września 2022.Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów nakazuje wycofanie lekarstw ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie używaj.

LEKI WYCOFANE Z APTEK W POLCE WE WRZEŚNIU 2022. Jest nowa, zaktualizowana lista leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. We wrześniu wycofano z aptek m.in. znany roztwór roztwór do wstrzykiwań lub infuzji. Wcześniej wycofano m.in. lek przeciwwirusowy używany w leczeniu opryszczki, jedną z witamin C oraz lek stosowany w leczeniu arytmii. Wcześniej decyzją Generalnego Inspektora Farmaceutycznego wycofano znany lek na potencję. Najnowsze z nich dotyczą leku stosowanego uzupełniająco w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów oraz leku stosowanego do ułatwienia rozpoczęcia procesu porodu. Przyczyną wycofania pierwszego z tych leków jest możliwość występowania w nim bakterii. Poprzednie decyzje dotyczą leku na otępienie oraz syropu, który jest stosowany w leczeniu zaparć oraz zapobieganiu i leczeniu encefalopatii wątrobowej. Wcześniejsza decyzja dotyczy m.in. wycofania z aptek popularnego leku na nadciśnienie tętnicze. Wydano także decyzje dotyczące wycofania leków ze sprzedaży: kropli podawanym niemowlętom, zapobiegającym krzywicy u wcześniaków, noworodków i niemowląt, a także maści stosowanej w leczeniu hemoroidów, stanów zapalnych odbytu, szczeliny odbytu, świądu odbytu. Sprawdź od razu, czy nie masz w swoim domu leków znajdujących się w prezentowanej przez nas galerii. Pod żadnym pozorem ich nie zażywaj! Lekarstwa znajdujące się na liście o podanym numerze serii mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia.