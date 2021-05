Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy odbędą się na Stadionie Śląskim. Polska po raz pierwszy zorganizuje taką imprezę

NOWE Biżuteria z węgla prosto ze Śląska. Kolczyki, bransoletki, wisiorki lub spinki do mankietów

Symbol Śląska to bez wątpienia węgiel. I chociaż Górny Śląsk od lat przechodzi transformację i odchodzi od ciężkiego przemysłu, to bez wątpienia dla regionu charakterystyczne są nadal szyby kopalniane. A tam w głębi, pod ziemią, kryje się "czarne złoto" - nasz węgiel. Węgiel to nie tylko opał, ale także świetny materiał na biżuterię. Dowodzą tego firmy ze Śląska, które odkryły węgiel na nowo. Biżuteria z węgla nie tylko jest oryginalna, ale też pięknie wygląda. Zobaczcie zdjęcia biżuterii wykonanej przez trzy śląskie firmy - pracownię bro.Kat, I COAL YOU. oraz QDIZAJN, która w swojej ofercie też ma śląskie koszulki, skarpetki, plakaty czy torby. W galerii osadziliśmy zdjęcia biżuterii z węgla, którą mają w swojej ofercie te trzy śląskie firmy.