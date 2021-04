Lelity. Policja zatrzymała wszystkich sprawców napadu. Sprawcy pobili 62-latka i ukradli mu samochód, pieniądze i biżuterię Bartłomiej Romanek

We wtorek (20 kwietnia) policjanci zatrzymali trzeciego sprawcę, który wspólnie z kolegami dokonał rozboju na 62-letnim mężczyźnie. W trakcie zdarzenia, do którego doszło 28 lutego, pokrzywdzony najpierw został pobity, a następnie sprawcy zabrali mu samochód osobowy, pieniądze i biżuterię. Na wniosek kryminalnych i częstochowskiego prokuratora, podejrzany o dokonanie rozboju najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi do 12 lat więzienia.