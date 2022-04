Let Poland be Poland – Chwała Ukrainie. Już jutro koncert w NOSPR w Katowicach

To już druga odsłona tego projektu. Pierwsza miała miejsce w grudniu ubiegłego roku w Sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Wtedy to, 40 lat po wprowadzeniu stanu wojennego i pacyfikacji w KWK „Wujek”, przypomniany został amerykański program LET POLAND BE POLAND. W 1982 roku zobaczyło go 185 milionów osób w 50 krajach. Choć program był w całości poświęcony Polsce i próbom tłumienia dziesięciomilionowego ruchu solidarności, to mieszkańcy naszego kraju nie mogli dowiedzieć się, co o naszej ojczyźnie mówią między innymi: Kirk Douglas, Henry Fonda, Charlton Heston czy Frank Sinatra, który nawet zaśpiewał w języku polskim.

– Kiedy kilka miesięcy temu słuchałem jak Grzegorz Markowski śpiewa w Katowicach: „chcemy być sobą jeszcze”, nie wiedziałem, że te słowa nabiorą tak dramatycznie aktualnego wymiaru. W grudniu ubiegłego roku przypominaliśmy tym projektem bohaterów Solidarności, którzy walczyli o naszą wolność. Wiosną 2022 roku jasno widzimy, że nie ma wolności bez solidarności... z Ukrainą. Nasz koncert jest formą podziękowania dla milionów ukraińskich bohaterów – mówi Bartosz Wilczak, współorganizator wydarzenia.

Pierwsza edycja projektu zakończyła się owacjami na stojąco. Publiczność znów mogła się przekonać jak wielka jest moc dobrych piosenek. Tym razem powinno być jeszcze lepiej. Do już oklaskiwanych artystów dołączają Abradab, Maciej Obara i Vyrij, młodzieżowy chór ukraiński.

– Za nami niesamowity zryw solidarności z zaatakowaną Ukrainą. To jednak nie sprint, ale długi maraton, który będzie wymagać od nas dużo cierpliwości i wytrwałości. Przed nami więc wielki test empatii, dojrzałości i tolerancji. To m.in. dlatego postanowiliśmy raz jeszcze zaprezentować w NOSPR widowisko „Let Poland be Poland” – informuje L.U.C., autor aranżacji, współtwórca wydarzenia. –Przekazując część dochodów z biletów na Ukrainę chcemy tym koncertem oczywiście pomóc naszym sąsiadom, ale także pozwolić im poprzez muzykę opowiedzieć o swoich emocjach. Wraz z naszą pokojową orkiestrą rozpoczynamy proces dialogu kulturalnego, a przede wszystkim przypominamy Polakom, jak nas wspierał świat zachodni podczas stanu wojennego. Takie wsparcie, czasem nawet tylko duchowe i artystyczne, okazuje się ogromnym ładunkiem i zapasem nadziei dla walczącego o wolność narodu – dodaje L.U.C.

W koncercie udział biorą: Abradab, Tomasz Budzyński, Karolina Czarnecka, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Maciej Obara, Mateusz Pospieszalski, Renata Przemyk, Piotr Rogucki, L.U.C. i Rebel Babel Ensemble oraz Vyrij – młodzieżowy chór ukraiński.

Bilety w cenach 89, 99, 119 i 139 zł. 20 zł z ceny każdego biletu przekazane zostanie organizacji wspierającej Ukrainę. Bilety dostępne online: https://www.ticketmaster.pl/event/23913 https://www.eventim.pl/artist/letpolandbepoland/