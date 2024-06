Letni sezon kąpielowy nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej startuje 15 czerwca. Czekać ma też odnowione molo

- W tygodniu, od poniedziałku do piątku, nad bezpieczeństwem wypoczywających nad Pogorią III czuwać będzie od ośmiu do dziesięciu ratowników wodnych. W weekendy będzie ich jeszcze więcej. Co warte podkreślenia ratownicy wodni będą niejako pełnić podwójną rolę, bowiem są oni także przeszkolonymi ratownikami medycznymi. Dzięki temu będą mogli szybko i odpowiednio zareagować w sytuacjach zagrożenia życia lib zdrowia – mówi Piotr Purzyński z dąbrowskiego Urzędu Miejskiego.

W sobotę 15 czerwca dla wszystkich plażowiczów i wypoczywających nad dąbrowskimi jeziorami Pogoria sezon oficjalnie rozpocznie się na dobre. Wówczas opieką ratowników wodnych objęty zostanie 50-metrowy odcinek plaży nad nieco mniej obleganą latem Pogorią I. Nad bardziej znaną Pogorią III od tego dnia ratownicy wodni będą kontrolować 100 metrów plaży i kąpieliska. Tydzień później, a więc od soboty 22 czerwca, całe kąpielisko znajdzie się już pod czujnym okiem ratowników wodnych dąbrowskiego oddziału WOPR. Będzie to, jak co roku, 300-metrowy odcinek.

Z kolei na Pogorii I dyżurowało będzie każdego dnia od dwóch do czterech ratowników wodnych WOPR. Ratownicy wodni nad dąbrowskimi Pogoriami będą nie tylko obserwować z wieżyczek to, co dzieje się wokół nich na plaży oraz na wyznaczonym kąpielisku. By kontrolować zachowanie kąpiących się i mieć och cały czas na oku będą także wykorzystywali łodzie, motorówkę i skutery wodne.

W weekendy nad Pogorią III dostępna będzie karetka pogotowia. O bezpieczeństwo plażowiczów zadba zgrany zespół OSP Śródmieście, który oprócz wspomnianej karetki dysponuje również między innymi quadem ratowniczym ze specjalną przyczepką.