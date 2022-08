Letnia Scena Sfery 2022 w Bielsku-Białej. Już w piątek na placu Bolka i Lolka wystąpi Kasia Lins

Bielsko-Biała. Koncert Kasi Lins na Letniej Scenie Sfery 2022

Kasia Lins wystąpi na Letniej Scenie Sfery 2022 już w najbliższy piątek, 19 sierpnia, o godzinie 18.00.

Jej ostatni album „Moja wina” to zbiór opowiadań o piekle i raju, niemocy i pragnieniu, upadkach i uniesieniach. To odurzająca warstwa instrumentalna, wsparta niepokojącymi wokalizami i chórami. Mszalny charakter muzyki toczy walkę ze świeckim wydźwiękiem treści.

W 2019 r. Kasia Lins była dwukrotnie nominowana do nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Pop Alternatywny oraz Autor Roku. W 2020 została laureatką Nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego. Otrzymała także nominację do Nagrody Kulturalnej Onetu i Miasta Kraków - O! Lśnienia 2021. Niedawno Kasia Lins otrzymała nominację do Fryderyka 2021 w kategorii Album Roku Pop Alternatywny za płytę Moja Wina. Jej muzykę, koncerty i klipy charakteryzuje duszna atmosfera i kinematograficzny nastrój.