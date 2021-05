Letnie kino plenerowe wraca do Tychów. Co na początek przygotowało tyskie MCK?

Na dobry początek "Mirai". Film w 2019 roku był kandydatem do Oscara w kategorii animacji. To japońska produkcja w reżyserii Mamoru Hosody. Jest wzruszająca, zawiera morał i przesłanki zarówno dla młodszego jak i starszego pokolenia. Film stanowi uniwersalną opowieść o życiu - dzieciństwie, dorastaniu oraz odkrywaniu samego siebie.

Letnie kino plenerowe w Tychach powraca już w ten piątek, 21 maja, 2021 roku.. Seria wydarzeń, jak co roku, organizowana jest przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. Na pierwszym seansie zostanie wyświetlony film "Mirai", to już w ten piątek, o godzinie 21. Seans odbędzie się w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach przy ulicy Bohaterów Warszawy 26.

Tytułowa bohaterka Mirai to najmłodsza córka pewnego japońskiego małżeństwa. Mimo wielkiej radości rodziców, znajduje się tutaj miejsce na smutek, a nawet zazdrość. Jej starszy brat, Kun, nie podziela radości rodzicieli i nie może pogodzić się z faktem, że to nie on będzie w centrum uwagi. W trakcie akcji filmu bohater przypadkiem trafia do mistycznego ogrodu, w którym spotyka Mirai z przyszłości.