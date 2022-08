Letnie ogródki katowickich restauracji są wygodne, zielone i klimatyczne. Jest w czym wybierać, zobaczcie zdjęcia! Marcin Śliwa

Sezon letni w pełni, a w centrum Katowic można znaleźć sporo lokali, które dają możliwość zjedzenia posiłku albo wypicia koktajlu na świeżym powietrzu. W wielu przypadkach ogródek restauracyjny nie ogranicza się już tylko do stolików, parasola i krzeseł. Coraz częściej są to rozbudowane strefy z wygodnymi meblami, stylowymi dodatkami i dużą liczbą roślin, które zachęcają do wizyty i walczą o uwagę przechodniów.