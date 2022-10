Lewandowscy na gali Złotej Piłki po raz kolejny pokazali, że mają styl i klasę! Zawsze wyglądają zjawiskowo. Sprawdźcie! Barbara Romańczuk

Robert i Anna Lewandowscy to najgorętsza para polskich mediów. Są piękni, młodzi i wykazują się nieskazitelnym stylem zarówno na co dzień, jak i podczas ważnych wydarzeń. Na gali Złotej Piłki po raz kolejny pokazali styl i klasę. Para przyciągała wzrok każdego paparazzi! To nie pierwszy raz kiedy prezentowali się fenomenalnie. Przypominamy ich kreacje z innych imprez. Zobaczcie!