Lgota. Groźny wypadek samochodowy. Dachowanie na A1

Jak informowała OSP KSRG Biała, 20 grudnia doszło do wypadku samochodowego. Straż Pożarna została zadysponowana do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów, w wyniku czego jeden z nich dachował. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały przetransportowane przez ZRM do szpitala.