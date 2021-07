Libero rozdaje bilety do Legendii. Zrób zakupy w centrum handlowym i zdobądź bilet do Śląskiego Wesołego Miasteczka OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Robicie zakupy w centrum handlowym Libero w Katowicach? Jeśli tak to macie szanse na otrzymanie darmowych całodniowych biletów do Legendii, czyli Śląskiego Wesołego Miasteczka. Akcja została przygotowana głównie z myślą o najmłodszych, którzy po okresie izolacji i nauki zdalnej tęsknią za dobrą zabawą. Do rozdania jest blisko 3000 biletów. Wystarczy robić zakupy.