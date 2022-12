LIBERTY of MUSIC w Galerii Teatru Korez w Katowicach. Wernisaż oraz premiera filmu o ukraińskich muzykach

Koncert oraz wernisaż LIBERTY of MUSIC w Galerii Teatru Korez

7 grudnia o godz. 18:00 w Galerii Teatru Korez odbędzie się premiera filmu dokumentalnego LIBERTY of MUSIC autorstwa Jeremiego Astaszowa oraz wernisaż wystawy fotoreportażu Marzeny Bugały-Astaszow, którzy towarzyszyli muzykom przez dziewięć miesięcy od wybuchu wojny.

LIBERTY of MUSIC to zapis historii ukraińskich muzyków po wybuchu wojny w Ukrainie. Ich ścieżki skrzyżowały się zarówno w Katowicach, jak i w muzycznej przestrzeni ponad wszelkimi granicami. W kolejnych miesiącach na katowickich scenach wystąpiło wielu ukraińskich muzyków, mieszkających na stałe w Polsce, jak i w Ukrainie.

Wielu z nich koncertowało po raz pierwszy razem, a także z polskimi i zagranicznymi muzykami. Wielu z nich uczyniło ze swojego talentu i miłości do muzyki drogę w walce o zachowanie swojej tożsamości i w poszukiwaniu nowego życia. Dla niektórych instrumenty stały się bronią – pomagającą zebrać fundusze na pomoc Ukrainie. Dla każdego z nich muzyka jest przestrzenią wolności. Zapis tych osobistych historii łączy się w jedną opowieść w filmie dokumentalnym LIBERTY of MUSIC i To historie, o których trzeba opowiedzieć. Historie, które powinny wybrzmieć...