Licytacje komornicze mieszkań w woj. śląskim - MARZEC 2023. Tanie mieszkania od 69 tysięcy złotych. Sprawdź najnowsze oferty! Barbara Romańczuk

Licytacje komornicze mieszkań w Śląskiem - MARZEC 2023. Województwo śląskie to jeden z najbardziej zaludnionych regionów w Polsce. Niestety jest to również obszar, w obrębie którego mieszkańcy mają liczne długi. W związku z tym, liczba licytacji komorniczych na terenie całego województwa jest stosunkowo wysoka. Dotyczy to także nieruchomości, w tym mieszkań. Jest to jednak okazja do zakupu mieszkania po cenie zdecydowanie niższej niż rynkowa. W naszej galerii prezentujemy najnowsze oferty. Sprawdźcie!