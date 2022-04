Licytacje komornicze samochodów w województwie śląskim - kwiecień Mateusz Czajka

Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w CieszynieJacek JarekKancelaria Komornicza, Bobrecka 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyntel. (0-33) 85-12-129 lub 85-10-997 / fax. (0-33) 85-10-324Sygnatura: KM 958/20podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sportowa 19, 43-450 Ustroń, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:samochód osobowy Audi A4 1.8 TFSI nr podwozia WAUZZZ8K2AA097962, rok prod. 2009 - kombi, biały; pierwsza rejestracja 29-03-2010r.Suma oszacowania: 35000 złSuma wywołania: 26250 zł

Licytacje komornicze to okazja, aby nabyć sprzęt poniżej jego rynkowej wartości. Komornik po oszacowaniu wartości przedmiotu wystawia go do pierwszej licytacji za 3/4 wartości. Jeśli nie znajdzie nowego nabywcy – przy drugiej licytacji to tylko połowa sumy oszacowanej. Przed zakupem można zobaczyć przedmiot licytacji – o czym informuje komornik. Zestawienie zostało stworzone na podstawie portalu licytacje.komornik.pl.