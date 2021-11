Licytacje mieszkań w województwie śląskim LISTOPAD i GRUDZIEŃ 2021. Komornik wystawia mieszkania, a wy możecie być ich nowymi właścicielami

Licytacje komornicze mieszkań w województwie śląskim

Lokale wystawione przez komornika są zajmowane przez zadłużenia. Komornik wyprzedaje majątek dłużnika po to, aby spłacić jego wierzycieli. Czego możemy się spodziewać po mieszkaniu wystawionym na taką licytację? Najczęściej są to lokale właścicieli, którzy w pewnym momencie z różnych powodów przestali płacić kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania. Cena wywoławcza takiego M wynosi trzy czwarte jego wartości rynkowej, a w przypadku powtórnej licytacji nawet 2/3. Jeśli na dane mieszkanie nie ma dużego zainteresowania to można kupić je w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Jak kupić mieszkanie na licytacjach komorniczych

Licytacje komornicze mieszkań LISTOPAD i GRUDZIEŃ 2021. Mamy aktualne oferty

Jesteście zainteresowani kupnem własnego mieszkania w ramach licytacji? W naszej fotogalerii znajdziecie mieszkania z województwa śląskiego, które zostały wystawione na licytacje w listopadzie i grudniu 2021. Zebraliśmy najciekawsze oferty w jednym miejscu. W ofercie są zarówno lokale gotowe do zamieszkania, jak i do remontu. Zdjęcia zamieszczone w artykule są zdjęciami podglądowymi z Google Maps z ulic, na których znajdują się budynki z wystawionymi do licytacji mieszkaniami. Oferty były aktualne w dniu 19 listopada 2021. Licytacje nastąpią w różnych dniach od 22 listopada do 6 grudnia.