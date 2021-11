Lidia Grychtołówna, znakomita pianistka z Rybnika, chce wspierać młode talenty. Tworzy wraz z włodarzami miasta fundację

- No cóż, damom się nie odmawia - uśmiecha się prezydent Piotr Kuczera - jak mógłbym powiedzieć nie w tej sytuacji. W przyszłości miasto zyska ładniejszą przestrzeń, wyremontowany, piękny budynek, a młodzi ludzie aspirujący do grona najlepszych pianistów uzyskają wsparcie na swój rozwój. Ponadto, będzie to dobre uzupełnienie działania naszej szkoły muzycznej, aktywnych w mieście stowarzyszeń muzycznych czy filharmonii - podkreśla prezydent Kuczera.