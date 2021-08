Lidl, Biedronka i Żabka wycofują lody ze sprzedaży w sklepach. Nie wolno ich jeść. Są skażone toksycznym związkiem

Lody wycofane ze sklepów

Główny Inspektor Sanitarny informuje o kolejnych produktach, które trafiły do sprzedaży, a nie należy ich spożywać. DO GIS zgłosiła się "FF Marka Własna" Spółka z o. o., by poinformować o wycofaniu wyprodukowanych przez nią lodów.

Powód? W produkcji lodowych przysmaków użyto składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Ze sprzedaży wycofano 13 różnych rodzajów lodów Gelatelli, Augusto, Diuna i innych.

KTÓRE LODY WYCOFANO ZE SPRZEDAŻY W LIDLU, ŻABCE i innych sklepach