Lidl w niedzielę otwiera sklepy i uruchomi usługi pocztowe, które pozwalają ominąć zakaz handlu

Lidl w niedzielę

Sklepy sieci Biedronka wprowadzają usługi pocztowe w sklepach. Dzięki temu zakupy w wybranych Biedronkach można też zrobić w niedziele. To największy konkurent sklepów sieci Lidl. Dlatego też, teraz i sieć Lidl zastanawia się, czy nie wprowadzić usługi pocztowej w sklepach. jeżeli do tego dojdzie, to również niektóre sklepy Lidl będą mogły być czynne w niedziele.