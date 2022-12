Liga Sprawiedliwości "Stan przyszłości". Cztery historie o przyszłości uniwersum. Czy wśród nich są perełki?

Liga Sprawiedliwości „Stan przyszłości” to ostatnia częśc eventuprzedstawiającego, jak mogą potoczyć się losy świata po wydarzeniach, które wstrząsnęły czasoprzestrzenią po zakończeniu sagi „Batman: Death Metal”.

Wcześniej nakładem wydawnictwa Egmont ukazały się już „Stan przyszłości – Batman” oraz „Stan przyszłości – Superman”. Jak na tym tle wypada "Stan przyszłości - Liga Sprawiedliwości"? Nieźle, chociaż mam wrażenie, że zdecydowanie najlepszy był album o Batmanie.

"Stan przyszłości - Liga Sprawiedliwości" składa się z czterech niezależnych historii. Zawiera on materiały pierwotnie opublikowane w amerykańskich zeszytach „Future State: Wonder Woman” #1–2, „Future State: The Flash” #1–2, „Future State: Aquaman” #1–2, „Future State: Justice League” #1–2. Nad scenariuszami pracowali tacy twórcy, jak Joshua Williamson, Joëlle Jones czy Ram V, a o rysunki zadbali m.in. Marcio Takara, Joëlle Jones i Robson Rocha.