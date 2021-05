Liga Sprawiedliwości. Wojna Totalna. Rok Łotrów [RECENZJA] Scott Snyder z lekkością podaje intrygującą i wielowątkową historię

Album zawiera materiały pierwotnie opublikowane w amerykańskich zeszytach. „Justice League” #26–39, „DC’s Year of The Villain” #1, „Black Mask: Year of The Villain” #1, „Sinestro: Year of The Villain” #1, „Lex Luthor: Year of The Villain” #1, „Riddler: Year of The Villain” #1, „The Joker: Year of The Villain” #1, „Batman/Superman” #6, „Year of The Villain: Hell Arisen” #1–4.

album zamyka okres, gdy scenarzyści Scott Snyder oraz James Tynion IV pracowali nad serią „Liga Sprawiedliwości”. Tom zawiera także „Rok Łotrów” – poświęcony największym złoczyńcom uniwersum DC, w tym opowieść o Jokerze, której współautorem jest słynny reżyser John Carpenter („Halloween”).